Тбилиси, 5 августа, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В МИД Грузии выступили против распоряжения президента РФ Владимира Путина о подписании соглашения между Москвой и Цхинвалом об урегулировании вопросов двойного гражданства для жителей России и Южной Осетии. Заявление грузинского министерства было распространено 5 августа.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

В Грузинском ведомстве обвинили Россию в «принудительной паспортизации» жителей Абхазии и Южной Осетии. Также в МИД Грузии назвали распоряжение Путина «грубым нарушением как суверенитета и территориальной целостности Грузии, так и принципов международного права».

Стоит отметить, что в соглашении между Южной Осетией и Россией о двойном гражданстве предусматривается право граждан одной страны без отказа от гражданства становиться гражданами другой страны. Также лица с двойным гражданством, отслужившие в армии одного из государств освобождаются от военной службы в другом.

Кроме того, для лиц, получивших гражданство Южной Осетии до 26 августа 2008 года включительно, предусмотрено право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.