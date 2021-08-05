Железногорск, Курская область, 5 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Курской области в Железногорскую городскую больницу днём 3 августа доставили 11-летнюю девочку с термическими ожогами передней части туловища, рук и ног. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Michael Deal Столб огня

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области организовал доследственную проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии, девочка осталась одна во дворе домовладения в деревне Пасерково Железногорского района. Она взяла воспламеняющуюся бытовую химию и подожгла в кастрюле. В этот момент подул ветер, и горящие брызги жидкости попали на девочку. Её госпитализировали в районную больницу.