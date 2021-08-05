Москва, , 11:00 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

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На встрече Володин передал Раиси поздравление, тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Кроме того, они обсудили развитие двусторонних отношений РФ и Ирана, а также межпарламентского взаимодействия двух стран.

Володин отметил, что Россия предаёт большое значение развитию отношений с Ираном. Межпарламентские отношения двух стран эффективно развиваются в различных форматах.

«Правильно сделать все для того, чтобы эта динамика сохранялась», — сказал Володин.

Президент Ирана передал слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину.

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