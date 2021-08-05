Москва, 5 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, после выхода из искусственной комы настроена на выписку из больницы. Об этом 5 августа сообщила пиар-менеджер артистки Яна Богушевская в официальной группе МакSим в соцсети «ВКонтакте».

В коме

"МакSим — умничка, она настроена на выписку», — написала пиар-менеджер певицы.

Также Богушевская добавила, что в настоящее время артистка уже общается с родственниками посредством использования видеосвязи и скучает по мороженному.

Кроме того, пиар-менеджер артистки добавила, что МакSим пока не может вставать и находится на специальном питании, однако при этом может самостоятельным образом питаться, сидеть и разговаривать.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что певица МакSим вышла из искусственной комы. При этом артистка попала в больницу 17 июня, а позднее стало, что она введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ.