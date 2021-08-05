Хабаровск, 5 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Правительство РФ предоставило Хабаровскому краю бюджетный кредит в 16,6 млрд рублей на погашение долговых обязательств по рыночным заимствованиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет России

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«Средства выделены нам в рамках реализации инициатив президента России Владимира Путина по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных бюджетов. Кроме того, мы сами неоднократно обращались в правительство страны с просьбой дать нам возможность рефинансировать дорогостоящие коммерческие кредиты», — пояснил врио губернатора Михаил Дегтярев.

До конца этого года на выплате процентов Хабаровский край сэкономит 369,4 млн рублей.

Таким образом, благодаря выделенным средствам долг региона перед банками сократится с 35,6 млрд рублей до 19,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство выделит 50 млрд рублей на укрепление бюджетной системы российских субъектов.