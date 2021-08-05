Вашингтон, 5 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Сети обнародованы фотографии тестового экземпляра рестайлингового Ford Focus четвертого поколения. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Рестайлинговая версия Ford Focus четвертого поколения

Тестовое авто было сфотографировано со всех сторон в движении и во время остановки. Также фотошпионам удалось получить фотографии мотора машины.

Основные изменения экстерьера произошли в лицевой части. Автопроизводитель установил здесь модернизированную оптику, доработанный бампер, а также новую радиаторную решётку.

Моторная линейка рестайлингового Focus Active будет состоять из бензиновых и дизельных силовых агрегатов с 48-вольтовой легкой гибридной технологией (MHEV). Также ожидается, что «гамма» двигателей чуть позже пополнится гибридным «движком» HEV.

Ранее автопроизводитель H2X Global из Австралии представил пикап на базе Ford Ranger с водородным двигателем. Максимальная мощность силового агрегата равна 93 л. с. (70 кВт).

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