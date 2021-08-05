Москва, 5 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Около трети сделок на первичном рынке недвижимости в Москве заключены по объектам в ТиНАО, сообщили 5 августа в пресс-службе московского управления Росреестра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройка

Во втором квартале 2021 года в Новой Москве зарегистрировали 11 320 договоров долевого участия в строительстве — 31% от общего количества ДДУ в Москве. В первом квартале доля была ниже — 29%.

Второе и третье места среди популярности направлений для нового строительства поделили юго-запад и запад Москвы — по 13% от общего объёма ДДУ. Наименьшее число сделок в Зеленограде — лишь 0,2% рынка.