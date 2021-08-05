Новосибирск, 5 августа, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Новосибирск сегодня, 5 августа, посетит министр обороны России Сергей Шойгу. Эту информацию изданию «Сибкрай.ru» подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Сергей Шойгу

«Подробную программу визита пока не раскрывают. По информации, которой располагает «Сибкрай.ru», министр посетит Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова», — уточняет СМИ.

Официального подтверждения информации о приезде Шойгу пока не было.