Якутск, 5 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В строительстве моста через реку Лена власти Якутии обещают активно задействовать местное население и закупать стройматериалы у республиканских компаний. Об этом 5 августа заявил глава региона Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инстаграм Александра Козлова Строительство моста

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Правительство Якутии сотрудничает с региональным комитетом по занятости. В техникумах и университетах Якутии разрабатывают специальные курсы, на которых будут готовить специалистов для строительства мостов. Кадры пригодятся также для возведения мостовых переходов федеральных трасс «Вилюй» и «Колыма». Только в строительстве моста через реку Лена власти намерены задействовать 1,2 тысячи специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста.