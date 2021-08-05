5 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности (СБУ) и министерству внутренних дел страны обеспечить защиту белорусских граждан, прибывших на украинскую территорию на протяжении прошедшего года.

Мирослава Романенко, , 11:31 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности (СБУ) и министерству внутренних дел Украины обеспечить защиту белорусских граждан, прибывших на украинскую территорию на протяжении прошедшего года. Об этом 4 августа сообщает офис украинского лидера.

Защитник Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time, а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что лучше бы украинский президент пекся о безопасности собственных граждан. Иные указали на «двойные стандарты», в соответствии с которыми на Украине оппозиционных украинских политиков притесняют, но в то же время «пекутся» о белорусских гражданах.

«Белорусских оппозиционеров охранять, а своих сажать, где логика? Вот так ведёт себя наш «президент», — отреагировала Надежда П.

«Белорусских — охранять, а свою оппозицию сажает!» — добавила Алла В.

«Плохая новость для белорусской оппозиции», — пишет robert.

«Такая «охрана» — это верная смерть!» — отметил Вова.

СБУ Ssu.gov.ua

«А выдержит ли Украина быть и анти-Россией, и анти-Белоруссией одновременно? Пупок не развяжется?» — поинтересовался Leonid R.

«После [журналиста Павла] Шеремета, [бывшего депутата Государственной думы Дениса] Вороненкова, теперь вот [Виталия] Шишова я бы на месте мужа белорусской легкоатлетки [Кристины Тимановской], который на днях прибыл в Киев… попытался [бы] быстренько свалить из Украины», — отреагировал Капитан Смоллетт.

«Недобрый знак для оппозиционеров», — пишет Анди Джеймс.

«Этим белорусским борцам… надо возвращаться в Белоруссию. Живыми останутся. Пусть берут пример с Протасевича», — отметила Любовь Г.

«Хозяин приказал гавкать в сторону Беларуси…» — пишет Елена М.

«Главная цель охраны Зеленского, чтобы оппозиция из Белоруссии не разбежалась», — добавил Oleg V.

«Шуту всех жалко, кроме собственного народа», — отреагировал читатель под псевдонимом MEMENTO MORI.

«А гражданам Украины он не хочет обеспечить защиту?!» — поинтересовалась Светлана А.

«Граждане Украины никому не нужны. Нас не нужно защищать. Мы только занимаем площадь, предназначенную для продажи», — ответил Светлане А. Сергей Х.

«Пускай едут в Белоруссию и не бастуют. Здесь своих хватает», — отметила Галя Ш.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

«Своих надо защищать», — добавила Тамара В.

«Своих оппозиционеров терроризирует, а иностранных защищает», — написал Сергей М.

«В Украине сейчас никто не застрахован от насилия, и убить могут любого. Даже в девяностых такого не было…» — подытожил Николай Э.

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Напомним, 3 августа в одном из киевских парков обнаружили тело пропавшего 2 августа главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова.

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