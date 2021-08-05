Анкара, 5 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Турции было выявлено свыше 26,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает министерство здравоохранения страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 26 822 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 514 373.

Также сообщается, что за это же время в Турции от COVID-19 скончалось 122 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 50 450.

При этом уточняется, что за сутки в стране 6096 человек вылечились от нового заболевания и что за последние 24 часа было проведено 262 048 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Турции за сутки было выявлено 24 832 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.