Москва, 5 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Среди интернет-платформ, чаще всего нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента в России, лидером оказалась соцсеть Facebook. Соответствующий рейтинг, составленный инициативной группой членов Общественной палаты (ОП) РФ, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также Лигой безопасного интернета был представлен 5 августа директором Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщается на сайте Общественной палаты.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

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Вторую позицию в антирейтинге соцсетей занял YouTube, а третьим стал Twitter. Также в этот список попали Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

Так, в Facebook авторы исследования насчитали 112 материалов о незаконном обороте наркотиков (YouTube — 52, Twitter — 12), 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской (YouTube — 4420, Twitter — 100), 68 случаев оскорбления госсимволов (YouTube — восемь, Twitter — 25), пишет ТАСС. Также в Facebook опубликовано 124 фейка (YouTube — 81, Twitter — 12), 87 призывов к суициду (YouTube — 35, Twitter — 32).

При этом авторы отмечают сокращение числа выявленных случаев неудаления деструктивного контента по некоторым темам. Так, количество информации о незаконном обороте наркотиков в Twitter снизилось со 150 до 12, а в Facebook — с 200 до 112. Также в Facebook уменьшилось число материалов с запрещённой судом и экстремистской информацией с 2700 до 1900.

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Добавим, что исследование проведено членами ОП РФ в связи с вступившим в силу 1 февраля 2021 года законом о самоконтроле соцсетей. При составлении рейтинга учитывалось количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств. Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей — количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре.

Это второй подобный рейтинг. Первый был 25 февраля. Тогда антилидером стала социальная сеть «Твиттер». После обращений Роскомнадзора и вынесения предупреждений значительная часть противозаконного контента была удалена администраторами сети.