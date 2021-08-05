На Камчатке батут перевернуло порывом ветра прямо на детей
Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 5 августа в районе стадиона Спартак батут перевернуло порывом ветра — аттракцион накрыл играющих на нём детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.
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Так выглядел надувной батут в семейном парке развлечений «Арлекино» (Барнаул)
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В результате ЧП травмы получил шестилетний мальчик. Ребёнок проходит обследование в больнице. Отмечается, что он находился на игровой площадке в сопровождении родителей.
Прокуратурой организована проверка.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту травмирования ребенка при посещении аттракциона в парке культуры и отдыха возбуждено в Самаре.