Петропавловск-Камчатский, 5 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском 5 августа в районе стадиона Спартак батут перевернуло порывом ветра — аттракцион накрыл играющих на нём детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Barnaul.5ine.ru Так выглядел надувной батут в семейном парке развлечений «Арлекино» (Барнаул)

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В результате ЧП травмы получил шестилетний мальчик. Ребёнок проходит обследование в больнице. Отмечается, что он находился на игровой площадке в сопровождении родителей.

Прокуратурой организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту травмирования ребенка при посещении аттракциона в парке культуры и отдыха возбуждено в Самаре.