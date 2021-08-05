Москва, 5 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Прошедшая торговая сессия 4 августа стала для котировок нефти вновь неудачной. Цена барреля Brent потеряла почти $2, или 2,74%, опустившись до отметки в $70,86 американских единиц за бочку топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

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«Столь мощная коррекция связана с новыми проблемами из-за распространения штамма «Дельта» в Азии. 4 августа стало известно, что Китай закрыл границы и перестал выдавать документы на въезд и выезд из страны.

Вспышка заболеваемости распространилась на 17 из 31 провинции страны, что послужило поводом закрыть границы и ввести жесткий локдаун в ряде городов. Эти события серьезно подорвали надежды инвесторов на скорейшее восстановление спроса на топливо, особенно с учетом роста добычи ОПЕК+.

Дополнительное давление на котировки нефти оказали статданные по занятости из США, согласно которым в июле, исходя из данных ADP, было создано 330 тысяч рабочих мест при прогнозе в 550 тысяч. Это самый низкий показатель с февраля.

Сегодняшние торги должны пройти более позитивно — трейдеры будут откупать сильно подешевевшее за неделю топливо. Предполагаемый коридор движения — $69−72 за баррель», — считает эксперт.

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