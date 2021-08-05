Москва, 5 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Одиннадцать человек, приговорённые к смертной казни до введения в России моратория, могут выйти на свободу в ближайшие годы. Это подтвердили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), пишет 5 августа газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

С 16 апреля 1997 года в России нельзя ни назначать, ни исполнять смертную казнь. В порядке помилования смертную казнь заменяют лишением свободы пожизненно или на 25 лет.

На сегодняшний день в заключении находятся 11 человек, для которых высшую меру наказания заменили 25 годами тюрьмы, и для некоторых этот срок истечёт в 2021 или 2022 году.

«Практически все эти лица совершили преступления против жизни и здоровья граждан из хулиганских или корыстных побуждений», — сообщили в ФСИН.

Ещё 538 человек, ранее приговорённых к смерти, находятся в исправительных колониях особого режима пожизненно. Последнюю казнь в России исполнили в 1996 году, имя преступника власти не разглашали.

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