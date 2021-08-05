Элиста, 5 августа, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия нанесло ущерб экономике страны. К такому выводу пришли в Счётной палате России.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Речь идёт о реконструкции республиканской больницы имени Жемчуева и строительстве детской поликлиники на 550 мест в Элисте, которые длились в течение долгих 13 лет. На некоторых этапах работы на объектах прекращались, в 2019 году по поручению президента России — были возобновлены.

«Объекты введены в эксплуатацию в целом соответствуют запланированных характеристикам. При этом эффективность реализации мероприятий по завершению строительства оценивается Счётной палатой на низком уровне. Причина — многочисленные нарушения, выявленные в ходе проверки, проведённой по поручению президента РФ», — указано в отчёте Счётной палаты России.

Всего в 2019—2020 годах на завершение работ власти Калмыкии получили 988,1 млн рублей (большая часть выделена из федеральной казны). Из-за срыва сроков проведения торгов объекты были сданы с опозданием. При этом из-за различных недоработок к 1 июля 2021 года двери детской поликлиники оставались закрытми — лицензирование завершено не было. Республиканская больница имени Жемчуева ведёт приём пациентов, однако часть приобретённого оборудования не используется.

«В целом результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащей работе минстроя Республики Калмыкия как государственного заказчика работ по завершению строительства объектов. Проверка выявила многочисленные нарушения законодательства, часть которых имеет признаки причинения ущерба экономическим интересам государства», — говорится в отчёте.

В частности, допущенные минстроем Калмыкии ошибки привели к завышению стоимости двух контрактов более чем на 10 млн рублей. Ведомство также приобрело оборудование на сумму 44,8 млн рублей, не предусмотренное проектной документацией и медико-техническим заданием.

Материалы проверки направлены президенту России, в Минздрав России, правительство Калмыкии и Генпрокуратуру РФ.