Москва, 5 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) полностью прекратят эксплуатацию твердотопливной моноблочной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь» в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Испытательный пуск МБР РС-12М «Тополь»

«Планируется, что в 2024 году с вооружения РВСН будет снята «крайняя» МБР «Тополь». Выслужившие свои сроки эксплуатации МБР «Тополь» сейчас меняются на МБР «Ярс» с разделяющейся головной частью», — сказал источник.

По его словам, некоторые из списываемых «Тополей» перейдут на гражданскую службу в виде ракет-носителей «Старт-1».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе перевооружения в 2021 году два полка Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России получат стратегические ракетные комплексы «Ярс».

Также сообщалось, что новая партия гиперзвуковых ракетных комплексов с маневрирующим блоком «Авангард» поступит в Вооруженные силы России в 2021 году.

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