Сараево, , 11:25 — REGNUM Россия всегда выступала против использования верховными представителями в Боснии и Герцеговине «боннских полномочий». Об этом говорится в официальном комментарии посольства Российской Федерации, опубликованном 2 августа.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

В комментарии подчеркивается, что даже самая широкая интерпретация «боннских полномочий» не давала право ушедшему верховному представителю Валентину Инцко вмешиваться в деятельность законодательных органов власти и вводить в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

«Безграничное же толкование «боннских полномочий» ведет к тому, что Валентин Инцко вправе взять автомат Калашникова, поехать в Баня-Луку и расстрелять всех депутатов Народной скупщины (парламента) Республики Сербской. И по его интерпретации «боннских полномочий» он будет прав! Такой Высокий представитель нужен Боснии и Герцеговине?», — задаются вопросом российские дипломаты.

МИД России считает, что парламент Республики на вполне законных основаниях принял решение запретить исполнение закона Инцко на территории автономии. «Решение Народной скупщины принято законно избранным демократическим органом власти. Никаких сомнений в его легитимности нет. Своим волюнтаризмом Высокий представитель ставит вопрос — чья демократия сильнее: его или Народной скупщины? (…) Для нас вопрос очевиден», — говорится в комментарии посольства России в Боснии и Герцеговине.

Напомним, что бывший верховный представитель по Боснии и Герцеговине под самый конец своего пребывания на этой должности принял решение ввести в уголовный кодекс БиГ положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Позднее парламент Республики Сербской принял решение о том, что эта законодательная норма не будет применяться на территории автономии.