Москва, 5 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В нынешнем году бархатный сезон на российских курортах наступит в первой декаде сентября и продлится до первой декады октября. Об этом 5 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР На курорте

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«Бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температура воды и воздуха становятся близки между собой. Температура воды к этому периоду понижается до 23−25 градусов», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик уточнил, что в нынешнем году бархатный сезон будет короче по сравнению с прошлым годом.

«В этом году в первой половине лета циклоническая деятельность способствовала тому, что поверхность воды не очень прогревалась от солнечных лучей из-за большого количества облаков», — пояснил Вильфанд.

Также он напомнил, что в минувшем году бархатный сезон на российских курортах продолжался до конца октября, а в нынешнем, как прогнозируется, он закончится в первой декаде октября.

Кроме этого, синоптик рассказал, что на данный момент температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет +26 °C, в Анапе, Геленджике, Туапсе, Сочи и Бердянске — +28 °C, а в Ейске — +29 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 5 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, на западе Московской области местами умеренный. Температура воздуха +23…+25 °C.