Сеул, , 10:45 — REGNUM В сессии Регионального форума АСЕАН, которая пройдёт в формате видеоконференции 6 августа, со стороны Северной Кореи примет участие посол КНДР в Индонезии Ан Гван Иль. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатические источники.

Флаг КНДР Etereuti

Предполагается, что представитель КНДР выступит с заранее подготовленным заявлением и не будет обмениваться мнениями с представителями Южной Кореи и США.

Известно, что в прошлом году посол КНДР в Индонезии также замещал на встрече министра иностранных дел своей страны. Тогда он сообщил об отсутствии в Северной Корее случаев заражения коронавирусной инфекцией и рассказал об успешных антиковидных мерах.