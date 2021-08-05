Дзержинский район, Калужская область, 5 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Калужской области свыше 18,6 миллиона рублей субвенций федерального бюджета выделено для расчистки восьми километров реки Сечны в окрестностях деревень Камельгино и Каравай Дзержинского района. Об этом 5 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Место загрязнения реки Цыганка притока реки Сечна

Силами подрядной организации запланировано не только оздоровить водную среду, но и создать более комфортные условия для отдыха местных жителей. Мероприятия будут завершены в 2024 году. Финансирование проекта стало возможным после завершения реконструкции и расширения очистных сооружений местной птицефабрики. Чтобы минимизировать загрязнение реки Цыганки, приток Сечны, куда идет сброс сточных вод, предприятие затратило 270 миллионов рублей.

По информации профильного министерства, на первом этапе до конца 2022 года будет расчищено 2,392 км калужской реки Сечны в районе деревни Камельгино.