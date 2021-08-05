Москва, 5 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Маркировка товаров легкой промышленности помогла оценить реальный размер рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

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«Маркировка товаров легкой промышленности помогла оценить реальный размер рынка. Он оценивался в 247 млн единиц продукции, которая подпадает под обязательную маркировку. Благодаря маркировке выяснилось, что реальный объём рынка за 5 месяцев в 10 раз больше предполагаемого. Определить реальный объем рынка удалось и в обувной промышленности. Он оценивался примерно в 300−400 млн пар в год. Реальный размер рынка по итогам 11 месяцев действия обязательной маркировки оказался более чем в 5 раз больше», — сообщили в ЦРПТ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦРПТ рассказали о влиянии маркировки на рост цен.