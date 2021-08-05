Ханты-Мансийск, 5 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На Ямале и в Югре обнаружены три заправки с некачественным дизельным топливом. Исследование проводили специалисты Росстандарта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Дизельное топливо неудовлетворительного качества выявлено в Губкинском на заправках ООО «ГК ЯТНП» и ООО «Ямалтрейдснаб», а также в Нефтеюганске на заправке ООО «Нефтепродуктсервис».

Всего в первом полугодии 2021 года Росстандарт провёл контрольно-надзорные мероприятия в отношении 535 автозаправочных станций, из них в 42 АЗС установлен факт реализации топлива несоответствующего установленным требованиям технического регламента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доля АЗС, допустивших нарушения, снизилась с 11,2% до 7%, отмечают в надзорном ведомстве.