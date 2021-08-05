Москва, 5 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Ни в одной из российских отраслей, где была введена обязательная маркировка, она не привела к росту цены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Byrich.ru Как государство внедряет маркировку, чтобы не повышать налоги

«Ни в одной из отраслей, где введена обязательная маркировка (таких отраслей уже 12 — от лекарств и сигарет до обуви, шуб и фототехники) она не привела к росту цены, — сообщили в пресс-службе. — По данным Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ, ведение маркировки не повлечет роста цен за счет замещения сектора нелегального оборота легальной продукцией, снижения волатильности цен и повышения контроля над ними. Согласно расчетам, уход с рынка нелегальной продукции приведет к дополнительной выручке легальных производителей на уровне 52,6 млрд в год и может повлечь снижение стоимости для потребителей в пределах 4%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее маркировку и отмену ЕНВД сочли основными факторами роста цен в РФ.