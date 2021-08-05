Барнаул, 5 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Барнауле 5 августа устраняют повреждение магистральной газовой трубы, возникшее в ходе проведения земляных работ. Как сообщает пресс-центр городской мэрии, Газпром оперативно отключил потребителей в квадрате ул. Гоголя — пр-кт Строителей — пр-кт Красноармейский — пер. М. Прудской.

Harald Hoyer Газопровод

На месте работают сотрудники ГИБДД, администрации района. Движение электротранспорта по Челюскинцев и автотранспорта по Челюскинцев и ул Партизанская восстановлено.

Работы по восстановлению газоснабжения проводит «Русьэнерго».