Москва, 5 августа, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Рубль 5 августа испытывает давление, как и иные рисковые активы в мире. Это связано с заявлением 4 августа вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды о возможности уже в текущем году начать сворачивание денежного стимулирования экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUMглавный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Это означало бы уменьшение предложения долларов в мире, что повышает курс американской валюты. Поэтому доллар укрепляется 4 и 5 августа к другим валютам, в том числе и к рублю.

По тем же причинам уменьшаются котировки нефти, также выступающей как рисковый актив. Кроме того, её запасы в США поднялись на 3,6 млн баррелей при том, что неделей ранее они сокращались на 4,1 млн баррелей.

В результате котировки опустились ниже важного психологического рубежа $70 за баррель по марке Brent. Это также локальный негатив для рубля.

Доллар по отношению к нему преодолел вверх сильный уровень последних дней 73 руб. Однако приостановил рост в ожидании сегодняшних новостей.

Выйдут данные по экспорту, импорту и торговому балансу США, по потребительской инфляции в России. Ожидается, что она в июле поднялась до 6,6%, что выше даже июньского показателя 6,5%, заставившего ЦБ РФ резко поднять ключевую ставку.

В зависимости от перипетий данных новостей курс рубля 5 августа, вероятно, будет находиться в диапазоне 72,80 — 73,60 руб./доллар», — считает эксперт.

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