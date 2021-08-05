Ульяновск, 5 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили новые травяные пожары. Об этом сообщает управление МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По данным ведомства, 4 августа пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на тушение сухой травы — в Мелекессий, Старомайнский и Чердаклинский районы. Всего за сутки горело 2,06 гектара площадей.

Крупный пожар произошёл в Чердаклинском районе, где огнём было охвачено 2 гектара сухой травы.

Напомним, что палы сухой травы в регионе регистрируют практически ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Ульяновской области с 5 по 9 августа ожидается высокая пожарная опасность (четвёртого класса), объявлен «жёлтый» уровень опасности.