Благовещенск, 5 августа, 2021, 10:38 — ИА Регнум. МЧС России отправило в Амурскую область 80 спасателей из Новосибирска. Такое решение было принято в связи с тем, что в регионе очень сложная паводковая обстановка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе ведомства.

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Спасателей уже распределили по районам Приамурья. Они будут укреплять берега опасных рек, помогать эвакуировать людей и оказывать адресную помощь населению области.

«Главная задача — не допустить гибели людей, и чтобы прохождение паводка по территории области повлекло наименьшие потери, — отметил начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. — Сейчас усилия всех сил и средств Амурской территориальной подсистемы РСЧС сосредоточены на проведении превентивных мероприятий, эвакуации жителей из тех населенных пунктов, которые при прохождении гребня паводка попадают в зону подтопления».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье экстренно вывозят людей и животных из посёлка Остров Старица. Вода пришла туда 5 августа и уже поднялась настолько, что передвигаться по населённому пункту возможно только на лодках. Водой в Амурской области подтоплены уже 63 дома и 388 приусадебных участков в 21 населённом пункте.