Новосибирск, 5 августа, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 27 июля по2 августа 2021 года наблюдалось повышениепотребительскихцен на автомобильный бензин маркиАИ-98 — на 1,1%, дизельное топливо- на 0,5%, автомобильный бензинмарки АИ-95- на0,1%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна АЗС

«На городских АЗС бензин марки АИ-92 можнобыло приобрести по цене от 43,80 до 45,90 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 46,55 до 48,75 руб., марки АИ-98 — от 51,30 до 59, 00 руб., дизельное топливо — от 52,00 до 53,55 руб. за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 годацены наавтомобильныйбензин марокАИ-92 и АИ-98 выросли на 0,3%, маркиАИ-95 и дизельное топливо- на 0,2%.