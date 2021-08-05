Киев, 5 августа, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Переход между двумя станциями метро в центре Киева закрыли после обнаружения подозрительного предмета. Сообщение об этом опубликовано 5 августа на странице «Киевский метрополитен» в Facebook.

Santehnik Станция метро в Киеве

«Пересадочный узел между станциями «Золотые ворота» и «Театральная» закрыт для пассажиров», — говорится в сообщении.

Проверку пересадочного узла провели правоохранители. После этого метрополитен вернулся к обычному режиму работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в киевском метро под поезд упал молодой человек. Его подняли на платформу и передали медикам.

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