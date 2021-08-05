Токио, 5 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. За истекшие сутки на летних Олимпийских играх в Токио был выявлен 31 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает оргкомитет Игр.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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При этом уточняется, что среди новых заразившихся SARS-CoV-2 только один спортсмен, а остальные — это представители подрядных организаций, персонала, СМИ и волонтеры.

В результате этого общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на Олимпиаде достигло 358.

Отметим, днем ранее на Олимпиаде за сутки было выявлено 29 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.