Рим, 5 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Компания Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) готовит к премьере семиместный кроссовер Cupra Tarraco. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Speedme.ru Интерьера электрического внедорожника компании Cupra

Новинка станет главным конкурентом чешскому кроссоверу Skoda Kodiaq RS. На данный момент Tarraco находится в стадии разработки. Однако первые экземпляры машины уже зарегистрированы в Испании.

Стоит отметить, что идея создать спортивный вседорожник, который имеет прямых конкурентов в своём сегменте, не является чем-то новым для компании. Новый кроссовер является ярким тому примером.

Ожидается, что на европейском рынка новый автомобиль появится в 2022 году.

Ранее компания Cupra провела премьеру серийной версии нового электрического хэтчбека Born. Автомобиль обладает агрессивным дизайном, 12-дюймовым сенсорным экраном, спортивными сиденьями и 148-сильным электромотором.

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