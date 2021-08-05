Появились подробности о Cupra Tarraco
Рим, 5 августа, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Компания Cupra (принадлежит итало-американскому автопроизводителю Seat) готовит к премьере семиместный кроссовер Cupra Tarraco. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.
Новинка станет главным конкурентом чешскому кроссоверу Skoda Kodiaq RS. На данный момент Tarraco находится в стадии разработки. Однако первые экземпляры машины уже зарегистрированы в Испании.
Стоит отметить, что идея создать спортивный вседорожник, который имеет прямых конкурентов в своём сегменте, не является чем-то новым для компании. Новый кроссовер является ярким тому примером.
Ожидается, что на европейском рынка новый автомобиль появится в 2022 году.
Ранее компания Cupra провела премьеру серийной версии нового электрического хэтчбека Born. Автомобиль обладает агрессивным дизайном, 12-дюймовым сенсорным экраном, спортивными сиденьями и 148-сильным электромотором.
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