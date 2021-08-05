Симферополь, 5 августа, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Около 2,9 млн дал шампанского произведено в Республике Крым с 2014 года, включая первое полугодие 2021 года. Об этом в социальной сети сообщил заместитель председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы или с легким паром». Реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Бокал шампанского

«Крымское шампанское — это высокий знак качества, признанный во всем мире и имеющий миллионы почитателей. В республике основное производство напитка базируется на трех крупнейших предприятиях «Новый свет», Винный дом «Фотисаль» и ООО «Крымский Винный Дом», — написал Рюмшин.

Отметим, что 4 августа в мире отмечали День рождения шампанского — считается, что первая дегустация игристого вина, которое было создано благодаря монаху-бенедиктинцу Пьеру Периньону, состоялась 4 августа 1668 года во Франции в аббатстве Отвильер.