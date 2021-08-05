Екатеринбург, 5 августа, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении горожанина, подозреваемого в незаконном обороте табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой (фрагмент). 1862 год

По сведениям полиции, мужчина хранил на складе большие партии сигарет отечественного и импортного производства, чтобы позже сбыть их. Полицейские совместно с росгвардейцами провели обыски в помещении.

«Образцы указанной продукции были направлены на экспертизу, которая подтвердила её контрафактность», — уточнили в УМВД.

Общая стоимость продукции составила 1 млн рублей. Горожанин находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге изъяли у предпринимателя 1000 пар обуви из Китая.