Сеул, , 10:26 — REGNUM 4 августа глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил министру обороны страны Со Уку провести очередные консультации с Вашингтоном по поводу совместных военных учений. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Учения ВС США и Республики Корея Al-sharq.com

Южнокорейский лидер акцентировал внимание на том, что данный вопрос необходимо решать, учитывая ряд факторов, включая пандемию коронавируса.

Отмечается, что рекомендация прозвучала на следующий день после того, как представители службы разведки сообщили о возможной провокации со стороны КНДР в случае проведения совместных учений.

Между тем, представители правящей Демократической партии «Тобуро» призывают правительство отложить учения, чтобы дать Сеулу и Пхеньяну возможность возобновить диалог.