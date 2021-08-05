Канберра, 5 августа, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Согласно реестру подарков высокопоставленным американским чиновникам, опубликованному Госдепом США, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подарил бывшему президенту США Дональду Трампу фотографию Трампа и его жены Мелании, которая была сделана во время поездки Моррисона в Белый дом. Об этом 5 августа сообщил новостной портал news.com.au.

White House Скотт Моррисон и Дональд Трамп

Подарок был передан в Национальный архив США.

Согласно аналогичному австралийскому реестру подарков, от Трампа Моррисон получил два чемодана Tiffany Globe-Trotter, серебряную чашу Tiffany Bowl от Paul Revere, карту Кораллового моря в рамке и фотоальбом из телячьей кожи с фотографиями официального визита в США.

Отмечается, что Моррисон также подарил вице-президенту США Майку Пенсу пару ботинок марки RM Williams, а первая леди Мелания Трамп получила пару жемчужных серег от супруги премьер-министра Дженни Моррисон.