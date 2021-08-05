Чебоксары, 5 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году сократилась посевная площадь под урожай. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Николаева Наталия ИА REGNUM В теплице

В республике посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай-2021 составляет 540 тыс. гектаров, что на 1,6% меньше уровня 2020 года. Данные показатели сформированы органом статистики с учётом сведений хозяйств всех категорий.

В структуре посевных площадей 56% составляют зерновые и зернобобовые культуры, 35% — кормовые культуры, 5% — технические культуры, 4% — картофель и овощебахчевые культуры.

Данные Чувашстата

Ранее министерство сельского хозяйства Чувашии отмечало, что в 2021 году предстоит убрать 303,2 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, на 2 августа скошено 95,8 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах 7 августа начинается ярмарочный сезон, в рамках которого жители смогут приобрести продукцию нового урожая.