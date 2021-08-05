Чита, 5 августа, 2021, 10:23 — ИА Регнум. По состоянию на 5 августа в Забайкальском крае, где проживает долее одного миллиона граждан, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привито 273 669 человек (+3438 за сутки), вторым — 218 985 (+1463 за сутки).

Yarregion.ru Момент вакцинации

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Таким образом, всего за минувшие сутки прививки поставили 4901 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время ожидается поставка в Забайкалье 13 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 288 комплектов «ЭпиВакКорона».

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