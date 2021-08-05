Нью-Йорк, США, 5 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении моратория на бустерные прививки от COVID-19 не стал комментировать представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Я не буду комментировать этот вопрос в данный момент», — приводит его слова ТАСС.

При этом Дюжаррик уточнил, что в связанных с медициной вопросах ВОЗ играет ведущую роль, и добавил, что ООН в полной мере поддерживает работу этой организации.

При этом генсек ООН Антониу Гутерреш неоднократно говорил о вакцинном неравенстве, при котором развивающиеся страны получают лишь малую долю производимых в мире вакцин, и призывал провести глобальную вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Соединенных Штатов считает неверным призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о введении временного моратория на бустерные прививки от COVID-19.

Напомним, 4 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны мира не проводить повторную вакцинацию от нового заболевания до конца следующего месяца, для того, чтобы помочь в этом вопросе странам с низкими доходами.