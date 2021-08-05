Калуга, 5 августа, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Главный инженер калужского ООО «Контур» Сергей Кулешов занял первое место на всероссийском отраслевом конкурсе профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства 2021 года. Церемония награждения состоялась в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ), сообщили 5 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Церемония награждения победителей конкурса профмастерства в сфере строительства 2021 года

Инженер Сергей Кулешов начинал свой профессиональный путь в 1984 году каменщиком 4 разряда в Калужском домостроительном комбинате. Его строительная биография обширна — он принимал участие в строительстве многих важных для региона объектов, осуществлял строительный контроль индустриальных парков «Грабцево», «Росва», «Ворсино» «Калуга-Юг».

В 2021 году конкурс профмастерства впервые прошёл под эгидой Минстроя России по инициативе Общественного совета при ведомстве для выявления лучших специалистов в сфере строительства. Соорганизаторами конкурса выступили Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). Победители конкурса были отмечены дипломами и денежными призами.