Канберра, , 10:31 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции утром 5 августа, прокомментировал развитие эпидемиологической ситуации в стране и темпы вакцинации населения от COVID-19. Однако на последний вопрос относительно своей возможной «причастности к коррупционной схеме» по строительству пригородных парковок Моррисон отвечать не стал и попрощался с журналистами. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Журналисты хотели получить комментарии Моррисона по поводу недавнего скандала, который касался строительства парковок в тех районах, где преимущественно проживают избиратели, голосующие за возглавляемую Моррисоном «Коалицию». Гранты в размере 660 австралийских долларов ($487 млн) были выделены аккурат перед выборами 2019 года.

Однако избежать ответа на вопрос Моррисону все же не удалось, поскольку после пресс-конференции он отправился отвечать на вопросы парламентариев.

«Премьер-министр, какое непосредственное участие вы принимали в этой программе?» — спросил один из депутатов.

Моррисон отказался сообщить какие-либо подробности, ограничившись следующим заявлением:

«Решения по этим программам принимали отдельные министры».

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