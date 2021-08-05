Рыбинск, Ярославская область, 5 августа, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Рыбинске после проверок ГИБДД за 2021 год с маршрутов было снято 43 автобуса. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Проверка автобуса

Всего за год было проведено 70 проверок автобусов, по результатам которых 45 человек оштрафовали, а в 43 автобуса сняли с маршрута — у них выявили неисправности при которых использовать машины нельзя.

«Водителям этих автобусов было вынесено требование о прекращении противоправных действий. Все автобусы сняты с маршрутов и направлены на ремонт в парк по месту стоянки», — рассказали в ГИБДД Рыбинска.

В восьми ДТП с участием автобусов, произошедших на 2021 год, в трёх случаях виновниками аварий были признаны именно водители общественного транспорта.