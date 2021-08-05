Москва, 5 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Предложения из ИТ-сферы вновь оказались в числе самых высокооплачиваемых вакансий в России на удалённой работе. Так, в августе самую большую зарплату предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter. Таковы результаты рейтинга сервиса по поиску профессионалов «Работа.ру».

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Работодатель готов платить такому специалисту до 300 тыс. рублей. От кандидата, в обязанности которого будет входить программирование приложений, требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от двух лет, а также портфолио с проектами под Flutter.

Также на высокую зарплату (230 тыс. рублей в месяц) может рассчитывать аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, пишет РИА Новости. Кандидату со стажем не менее трёх лет предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием.

Зарплата специалиста по подбору кадров на «удалёнке» может составить до 150 тыс. рублей. Доход в 120 тыс. обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). Столько же предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным рейтинга, опубликованного сервисом для поиска работы «Работа.ру», в России самой высокооплачиваемой вакансией для работы в удалённом формате в июле стала вакансия менеджера по продукту. В месяц специалисту такого профиля с опытом работы от двух лет предлагают зарплату до 300 тысяч.