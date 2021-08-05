Канберра, 5 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, отвечая на вопросы депутатов в ходе парламентского часа, обвинил оппозицию в «подрыве» усилий его правительства по борьбе с COVID-19. Об этом 5 августа сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

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Отвечая на вопрос о том, несет ли он какую-либо ответственность за продолжающуюся вспышку коронавируса в Сиднее, учитывая его похвалу за предыдущее нежелание премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян вводить жесткий локдаун, Моррисон в свою очередь не стал прямо отвечать на вопрос и заявил, что оппозиция «занималась политикой» с самого начала пандемии.

«Такой негативный подход лидера оппозиции ужасает», — заявил премьер-министр страны.

Отмечается, что после этого спикер прервал Моррисона и попросил не превращать свое выступление в откровенную политическую атаку на оппозицию, а четко ответить на вопрос.