Тбилиси, 5 августа, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 41 885 исследований на SARS-CoV-2 выявили 3670 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 5 августа обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 436 573 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 393 453 победили инфекцию, в том числе 2626 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 5986 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 38 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6219 пациентов, в оборудованных гостиницах — 2443.

Днём ранее в Грузии в ходе 45 229 исследований выявили 4233 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1934 человек.

Стоит отметить, что в Грузии 3 и 4 августа было зафиксировано максимальное количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом за текущий год: соответственно 4827 и 4233 случаев.