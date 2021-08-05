Кызыл, 5 августа, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 5 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 7488, причём 153 из них обнаружили только за последние сутки.

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Вместе с тем 437 пациентов вылечены и сняты с меднаблюдения. С 1 января общее число жертв COVID-19 составляет уже 62 человека. Из общего количества пациентов моногоспиталей 42 находятся в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Вакцинациюпервым компонентом прошли 89 534 жителей Тувы, полностью вакцинированы 68 385 человек. Всего поступило 98 330 доз вакцин, ожидается поступление 1800 доз.

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