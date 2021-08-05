Воронеж, , 10:16 — REGNUM Документы на регистрацию для участия в качестве кандидатов в выборах в Государственную думу VIII созыва в окружные избирательные комиссии Воронежской области представили 35 кандидатов от девяти политических партий. Об этом 5 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Воронежском облизбиркоме.

Выборы

Период подачи документов для регистрации кандидатов истёк в 18:00 4 августа. Всего в окружные избирательные комиссии необходимые документы представили 35 кандидатов от девяти политических партий, это: «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Коммунисты России», «Новые люди», «Яблоко». По Воронежскому одномандатному избирательному округу № 87 документы представили 10 кандидатов, также 10 кандидатов — по Правобережному одномандатному избирательному округу № 88, по Аннинскому одномандатному избирательному округу № 89 документы в избирком представили восемь кандидатов, по Павловскому одномандатному избирательному округу № 90 — семь кандидатов.

Решение о регистрации или отказе окружные комиссии должны принять не позднее, чем через 10 дней после приёма документов.