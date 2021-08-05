Ярославль, 5 августа, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Ярославские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде в Токио. Ночью 5 августа в столице Японии прошли заплывы на открытой воде, в которых пловец Кирилл Абросимов занял 19 место в дистанции на 10 километров. Трёхкратный чемпион Европы не сумел завоевать медаль Олимпиады.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ярославская спортсменка Анастасия Галашина выиграла первую (серебряную) медаль для российской сборной в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки, а пловец из Гаврилов-Яма Иван Гирев завоевал серебряную медаль в эстафете.