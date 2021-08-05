Амурская область, 5 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Приамурье экстренно вывозят людей и животных из посёлка Остров Старица. Вода пришла туда 5 августа и уже поднялась настолько, что передвигаться по населённому пункту возможно только на лодках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре управления МЧС региона.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкалье

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Из посёлка эвакуированы 70 человек, в том числе 11 детей. Для них подготовлен пункт временного размещения в школе города Белогорск. Ситуацию усугубляет то, что вода в реке Томь продолжает подниматься. По прогнозу Амурского ЦГМС, пик паводка ожидается 5−8 августа. По прогнозу уровень воды поднимется выше опасных отметок на 50−150 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Остров Старица был обесточен. Береговую линию реки Томь возле села укрепляли мешками с песком, но вода перешла через дамбу.