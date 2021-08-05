Белград, , 12:15 — REGNUM Международное сообщество никогда не признает сербов жертвой геноцида. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 августа в Земуне во время памятных мероприятий по случаю очередной годовщины операции хорватской армии против Республики Сербской Краины в 1995 году.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Вучича, «никто и никогда не признает, что над сербами в усташском концлагере Ясеновац было совершен геноцид, и это ни от кого не следует ожидать».

«Для них всегда существует одна правда — сербы выделяются, они непослушные, непокорные. Такие нам не нужны. Те, кто выделяется, не должны выжить. И не рассчитывайте на то, что мы получим извинения или признания преступлений», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что в стране уже живет новое поколение, которое «гордо поднимает голову, признает сербские преступления, но не желает извиняться за преступления, которые другие совершили по отношению к сербам». Вучич сказал, что и он лично не намерен извиняться перед теми, кто убивал сербов, но при этом намерен вести переговоры со всеми.

Напомним, что 4 августа 1995 года военные и полицейские силы Хорватии начали операцию против населения сербской автономии Республика Сербская Краина. В ходе операции тысячи сербов были убиты, около 250 тысяч сербских беженцев нашло убежище в Сербии.